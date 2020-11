Man krijgt jaar cel voor onbetaalde hotelrekeningen aan de kust

Middelkerke / De Panne / Oostende - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 44-jarige man bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor afzetterij en misbruik van vertrouwen. Wim R. maakte er vooral een gewoonte van om zijn overnachtingen op hotel niet te betalen.

Van 6 tot 13 maart 2019 verbleef de beklaagde in het Sporthotel Acropolis in Middelkerke. De rekening van ruim 1.300 euro bleef echter onbetaald. Een maand later werd ook bijna 55 euro voor een nachtje in het Hotel d’Anvers in De Panne niet betaald. Eind april 2019 werd het Hotel Prado in Oostende op dezelfde manier voor 96 euro afgezet.

Wim R. beperkte zijn actieterrein niet enkel tot hotels. Bij Bistrot de la Mer in Oostende ging hij in november 2019 en februari 2020 twee keer tafelen voor in totaal ruim 330 euro. Ten slotte maakte de beklaagde zich in maart 2019 in Nieuwpoort al schuldig aan feiten van misbruik van vertrouwen. Het slachtoffer had hem 34 fantasiejuwelen geleend om te tonen en eventueel te verkopen op een demonstratieavond. De spullen met een waarde van 980 euro werden nooit terugbezorgd aan de eigenaar.

De beklaagde kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een jaar effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete. In het vonnis werd onder andere rekening gehouden met het strafblad van de man. In 2016 kreeg R. immers al eens 18 maanden cel voor diefstal met geweld. Aan de burgerlijke partijen moet hij ruim 1.700 euro schadevergoeding betalen.