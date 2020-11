Vincent Kompany blikt vooruit: “De sterke aanval van Beerschot? Ik concentreer me op hun defensie en hoe die pijn te doen”

Beerschot tegen Anderlecht belooft zondag niet alleen een belangrijk duel in de strijd om de top vier te worden, maar ook een spektakelstuk. Beide ploegen hebben namelijk een voorliefde voor plottwists in het laatste kwartier. “Een leuke, uitzonderlijke ploeg”, zegt Vincent Kompany over de Ratten. “Ik ga me niet op hun sterke aanval concentreren, maar op hun defensie en hoe die pijn te doen.” Zulj, Cullen en Lawrence zijn nog onzeker bij paars-wit.

Het is weer even geleden dat er nog gevoetbald is in de Jupiler Pro League, en dus halen we er het klassement nog eens bij ter herinnering: Beerschot is tweede met 23 punten, Anderlecht telt twee punten minder maar is pas zevende. Om aansluiting te behouden bovenin kan paars-wit maar beter iets rapen op het Kiel.

“Dat alles op een zakdoek staat is te wijten aan de omstandigheden van dit merkwaardige seizoen”, weet Vincent Kompany. “Het voegt spektakel toe. Voor de supporters die helaas niet mogen komen, is het volgens mij wel leuk. En dan moeten de punten op het einde nog gehalveerd worden. Ik zie acht ploegen in aanmerking komen voor top vier en durf echt niet te voorspellen wie het uiteindelijk zal worden. Op een week kan alles veranderen.”

Beerschot is eigenaar van een merkwaardige statistiek: het is de ploeg die het meest scoort, maar tegelijk ook de ploeg die de meeste goals slikt. Kompany hoopt vooral van dat laatste te profiteren.

“Ik schep veel plezier in het analyseren van die mannen. Het is een leuke, uitzonderlijke ploeg. Ik ga me niet op hun sterke aanval concentreren, al ken ik natuurlijk het gevaar van mannen als Holzhauser, maar op hun defensie en hoe die pijn te doen. De grootste kans om zelf te scoren heb je nog altijd als je de bal opeist.’’

Foto: Photo News

Drie spelers onzeker

De Anderlecht-coach liet ook even zijn licht schijnen op Mike Vanhamel, de keeper van Beerschot die in de zomer even in beeld was bij RSCA, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. “Mike heeft een uniek profiel. Hij biedt bij uitstek wat wij zoeken in een doelman, maar gelukkig zitten we zelf ook met een enorme keepersluxe. Ik kan hem alleen maar het allerbeste wensen.”

Aan doelmannen geen gebrek in de kern van Kompany, maar over enkele veldspelers kon hij de voorbije dagen op training niet beschikken. Zulj, Cullen en Lawrence zijn na hun interlands in afzondering geplaatst in afwachting van hun corona-testresultaat. Blijkt hun test vandaag negatief, dan zijn ze zondag gewoon inzetbaar. “De resultaten moeten nog binnenlopen, maar tegenwoordig lig ik daar al minder van wakker. We moeten het doen met de spelers die we hebben”, besluit Kompany.