Het is genoeg geweest: beenharde Marcin Wasilewski (ex-Anderlecht) stopt met voetballen

Gedaan met zware tackles want Marcin Wasilewski heeft beslist om te stoppen met voetballen.

De Poolse verdediger werd afgelopen zomer 40 jaar oud en zat sindsdien ook zonder club nadat zijn contract bij Wisla Krakau afliep. Vrijdag kondigde Wasilewski vervolgens zijn pensioen aan.

Wasilewski groeide in ons land uit tot een cultspeler. Met Anderlecht, dat hem voor 800.000 euro had overgenomen van Lech Poznan, pakte hij tussen 2007 en 2013 liefst vier Belgische landstitels. De beenharde Pool won ook vijf Belgische supercups en één keer de beker. In 2016 werd hij ook nog eens Engels landskampioen met Leicester City. Hij speelde in totaal 60 keer voor zijn land.

Uiteraard herinnert iedereen zich ook de horrorblessure die Wasilewski opliep in de topper tegen Standard, na een tackle van Axel Witsel.

Foto: Isosport