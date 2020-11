Nederlandse hacker verhoord voor inloggen op Twitteraccount Trump

De Nederlandse ethische hacker Victor Gevers is onlangs verhoord door de Nederlandse politie, omdat hij toegang wist te krijgen tot het Twitteraccount van de Amerikaanse president Donald Trump. Het openbaar ministerie onderzoekt of Gevers iets strafbaars heeft gedaan, maar hij is vooralsnog geen verdachte, meldt de Volkskrant.

De Nederlandse hacker kon midden oktober - vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen - inloggen op het Twitteraccount van Trump, die 87 miljoen volgers heeft. Het wachtwoord van de president was MAGA2020!, afgeleid van zijn slogan Make America Great Again. De president had volgens Gevers ook geen tweestapsverificatie ingeschakeld, een extra beveiligingsmechanisme.

Naar aanleiding van het verhoor zal het Nederlandse openbaar ministerie een vervolgingsbeslissing nemen. “Wij onderzoeken momenteel of er iets strafbaars is gebeurd”, zegt een woordvoerder van het openbaar ministerie aan de Volkskrant. Het onderzoek is er niet gekomen op vraag van de Amerikaanse justitie, het gaat wel om een ‘zelfstandig Nederlands onderzoek’, benadrukte de woordvoerder.

De Nederlander kon persoonlijke berichten van Trump inzien, namens hem tweeten en zijn profiel veranderen. Hij maakte schermopnames terwijl hij toegang had tot het account en waarschuwde daarna de president en de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Ethische hacker

Gevers is een bekende ethische hacker die vrijwillig speurt naar beveiligingslekken. Zodra hij er een heeft gevonden, verzamelt hij bewijsmateriaal maar zorgt er daarbij ook voor dat hij geen strafbare feiten pleegt en de eigenaren van de data tijdig en juist op de hoogte brengt. Dat heet in vaktermen ‘responsible disclosure’.

Veel Amerikaanse media waren sceptisch en het Witte Huis en Twitter ontkenden dat de hack had plaatsgevonden. Zij wilden meer bewijs zien. Maar juist vanwege de strikte regels rond ‘responsible disclosure’ kon Gevers niet meer bewijs geven van de succesvolle inlogpoging.