Twintiger uit Torhout vervalste inschrijving aan hogeschool “uit schrik voor moeder”

Torhout - Een 25-jarige man uit Torhout heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor schriftvervalsing en gebruik van valse stukken. Hij maakte een vals inschrijvingsattest van de hogeschool, omdat hij zijn moeder niet durfde vertellen over zijn mislukte schoolcarrière.

A.B. had wel degelijk geprobeerd om zich nog in te schrijven bij Vives, maar door een gebrek aan studiepunten werd de jongeman geweigerd. Uit schaamte maakte hij zijn moeder wijs dat hij toch nog studeerde. De leugen liep uit de hand toen zijn moeder op een bepaald moment geen kinderbijslag meer kreeg. Op 21 januari maakte de beklaagde immers zelf op zijn computer een vals attest van inschrijving. Twee maanden later kwam de fraude aan het licht en moest het kindergeld uiteraard terugbetaald worden.

Het openbaar ministerie hield rekening met zijn blanco strafblad en vorderde een werkstraf. De verdediging stuurde echter aan op opschorting van straf. “Dat systeem met die studiepunten is zodanig complex dat studenten daarin verstrikt geraken”, schetste meester Geert Lambert. De advocaat benadrukte dat de jongeman absoluut niet de intentie had om fraude te plegen. B. had schrik om de waarheid te vertellen, maar besefte niet wat de gevolgen konden zijn. “Ik ben geen slechte persoon, ik wou gewoon mijn moeder niet teleurstellen”, zei hij op de zitting.

De rechter doet uitspraak op 18 december.