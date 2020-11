Uitbater van gokkantoor in Oostende haalt automaten leeg voor eigen gokschulden: “Wanhopig op zoek naar geld”

Oostende / Menen - Een 52-jarige man uit Menen heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor opmerkelijke diefstallen in een gokkantoor in Oostende. Als uitbater haalde C.C. de automaten leeg om zijn eigen gokschulden af te betalen. Het openbaar ministerie vorderde 18 maanden gevangenisstraf, deels met voorwaarden.

De beklaagde werkte als zelfstandig agent bij Deba Square in Oostende. In mei 2018 haalde hij al ongeveer 20.000 euro uit de wedautomaten, maar na een schuldbekentenis betaalde hij ongeveer de helft van dat bedrag al terug. Op 30 september 2018 sloeg C. echter opnieuw toe. Met een sleutel uit een kluis haalde hij deze keer ruim 6.000 euro uit de automaten. Nochtans mocht hij na de vorige feiten de code van die kluis niet weten, maar de Menenaar was er blijkbaar toch achter gekomen.

Het openbaar ministerie benadrukte dat C.C. niet aan zijn proefstuk toe was. Zo werd hij in een ver verleden onder andere al veroordeeld voor oplichting en diefstal met geweld. Een straf met uitstel is daardoor niet meer mogelijk, tenzij dat uitstel gekoppeld wordt aan voorwaarden.

Tijdens zijn verhoor legde de beklaagde volledige bekentenissen af. Hij legde uit dat hij het geld nodig had om zijn schulden bij het Antwerpse gokmilieu af te betalen. “Mijn cliënt was in die periode inderdaad wanhopig op zoek naar geld”, pleitte zijn advocaat. Ondertussen heeft C. de banden met het gokmilieu volledig verbroken en werkt hij als zelfstandige in een heel andere sector. De verdediging drong aan op een milde bestraffing.

De rechter doet uitspraak op 18 december.