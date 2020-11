KV Mechelen-coach moet puzzelen: De Camargo, Defour én Engvall al zeker out

Nu de corona-uitbraak bij KV Mechelen voorbij is, wordt Malinwa geteisterd door een plotse blessuregolf, waardoor Wouter Vrancken meerdere sterkhouders moet missen. ‘Wie zet hij in de spits?’, is de hamvraag richting de partij tegen Zulte Waregem.

Met Igor de Camargo, Steven Defour en Gustav Engvall mist Vrancken minstens drie steunpilaren aan de Gaverbeek. Engvall sukkelt al enkele weken met de knie. Hij miste zo ook de jongste competitiematch tegen Charleroi. De Zweed laat vrijdagavond een scan nemen. Het gaat om dezelfde knie die hem ook vorig seizoen lange tijd parten speelde. “Dat maakt het mentaal bijzonder zwaar voor hem”, vertelde Vrancken vrijdag op zijn persbabbel. “De blessurezorgen blijven maar door zijn hoofd sluimeren.”

De Camargo liep dan weer een klein scheurtje op in de kuitspier. Hij wekte deze week een revalidatieprogramma af, maar de partij tegen Essevee komt te vroeg. Ook Defour kreeg op training last aan de kuit. Vorig seizoen stond de 52-voudige Rode Duivel om die reden lange tijd aan de kant bij Antwerp. Een scan bracht gelukkig voor hem geen scheurtje aan het licht. Toch wil Vrancken met de routinier geen risico nemen. Daar komt nog eens bij dat met Joachim Van Damme (voet) en Rob Schoofs (knie) nóg twee sleutelfiguren twijfelachtig zijn voor de trip naar het Regenboogstadion. Zij ondergaan zaterdag tijdens de laatste training een ultieme test.

Terugkeer Togui

Vrancken zal dus moeten puzzelen, in de eerste plaats voorin. William Togui is de enige overgebleven spits, maar de Ivoriaan komt na zijn positieve coronatest terug uit een quarantaineperiode van liefst drie weken. “Zijn matchritme is voor mij een groot vraagteken”, gaf Vrancken toe. “Op training merkte ik dat hij een fysieke achterstand opliep. Of hij kan starten? Misschien. Maar dan nemen we het risico dat hij zich mogelijks zal sparen. Een andere optie is hem laten invallen, en iemand anders in de punt zetten. Maar wie dan?”, vraagt hij zich terecht af.

Op het middenveld kan Vrancken gelukkig opnieuw rekenen op Aster Vranckx. “Aster is terug op zijn manier”, lacht de KV-coach. “Hij doet alles weer met volle overgave. Wat ik ervan vond dat hij nog halsoverkop voor de Belgische U21 werd opgeroepen? Ik was blij voor die jongen, want hij verdient het om bij de nationale beloften en niet langer de U19 te spelen. Maar als coach had ik hem liever bij mij gehouden. Na die coronabesmetting wil ik erop toezien dat hij ook niet te veel doet.”

Rode Duivel Coucke

Vrancken zag nog wel meer internationals terugkeren, zoals Issa Kabore, die naar Burkina Faso trok. “Door problemen met de papieren is hij pas vandaag weer in het land. Gelukkig spelen we op zondag, want trainen deed hij nog niet. Issa legde enkel een coronatest af.” Gaëtan Coucke trainde wel al mee, nadat hij deze week mocht proeven van de Rode Duivels. “Een kans die hij zelf heeft afgedwongen”, reageerde Vrancken trots. “Voor België is het goed dat er jonge, talentvolle keepers opstaan.” Nochtans vonden enkele buitenstaanders de selectie van Coucke onverwacht. “Daar moet Gaëtan niet van wakker liggen. Het feit dat de bondscoach hem erbij haalde, toont aan dat hij iets in hem ziet. Het belangrijkste is dat hij er dingen oppikt, en een extra tikkeltje vertrouwen meeneemt naar de club. Of ik daar al vlagen van terugzag op training? Niet meteen. Gaëten is mentaal bijzonder stabiel, wat belangrijk is voor een doelman. Hij gaat niet te veel mee in de euforie, máár ook niet in het pessimisme wanneer het eens wat minder draait.”

Tot slot ging Vrancken nog kort in op de tegenstander van dit weekend. Zulte Waregem staat, met een wedstrijd meer gespeeld, slechts één plaats hoger dan KV. “Toch vind ik dat we niet te veel naar de ploegen rondom ons moeten kijken. Zulte Waregem is een team met heel veel ervaring, waar we voor moeten opletten, maar het geloof is groot dat we ginds iets gaan halen.” Geloof dat groeide na de gelijke spelen tegen Club Brugge (2-2) en Charleroi (3-3)? “Die puntendelingen, tegen de twee beste teams van de competitie, en ook de manier waarop, waren voor mij de bevestiging dat we naast íédereen onze voet kunnen zetten. Hier kunnen we op voortbouwen.”