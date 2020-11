Twintiger uit Arendonk krijgt drie jaar cel voor verkrachting van veertienjarig meisje

Arendonk - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een twintiger uit Arendonk tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor verkrachting. De feiten dateren van 2015, maar het slachtoffer stapte pas vorig jaar naar de politie.

Het slachtoffer was net 14 jaar geworden op het moment van de verkrachting. Ze had de dader, op dat moment 24 jaar, leren kennen via sociale media. Toen ze afspraken op zijn appartement dwong hij het meisje tot seksuele handelingen. Hij heeft ook haar vagina gepenetreerd. Het slachtoffer had hem verscheidene keren gezegd dat ze dat niet wilde. De man gaf de seksuele handelingen toe, maar beweerde tijdens het onderzoek dat hij niet wist dat ze nog maar 14 jaar was.