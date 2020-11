BuzzFeed neemt concurrent HuffPost over

Het mediaconcern BuzzFeed neemt het nieuwsportaal ‘HuffPost’ over van telecomgigant Verizon. Dat hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt.

Financiële details gaven ze niet vrij. Verizon krijgt wel een minderheidsbelang in BuzzFeed.

Verizon en BuzzFeed gaan ook een strategisch partnerschap aan voor onlinecontent en advertenties. Dat moet ‘nieuwe inkomstenmogelijkheden ontgrendelen’. Beide bedrijven snoeiden de afgelopen jaren in hun personeelsbestand, met name door slinkende reclame-inkomsten.

Heel wat digitale media die ooit hoge toppen scheerden, hebben het de jongste jaren financieel moeilijk, vooral omdat Facebook en Google een steeds groter deel van de online reclame naar zich toe trekken.

Jonah Peretti

De huidige CEO van BuzzFeed, Jonah Peretti, zal het gecombineerde bedrijf leiden, maar de nieuwswebsites van BuzzFeed en HuffPost zullen hun eigen karakter bewaren met elk hun eigen werknemers, klinkt het. HuffPost krijgt ook een nieuwe hoofdredacteur.

Peretti stond mee aan de wieg van HuffPost. In 2005 richtte hij het nieuwsportaal - toen nog Huffington Post - samen met Arianna Huffington op. Het was een reactie op de presidentsverkiezingen van 2004 waar de Democraat John Kerry verloor van de toenmalige president George W. Bush. Huffington Post moest een liberale versie worden van het online conservatieve nieuwsportaal the Drudge Report.

Peretti richtte in 2006 BuzzFeed op dat hij tot 2011 bleef combineren met Huffington Post. In dat jaar verkocht Huffington het bedrijf aan internetaanbieder AOL. In 2016 verliet ze het nieuwsportaal, dat toen net in handen van Verizon was, om zich toe te wijden aan een nieuw bedrijf.