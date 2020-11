Beerschot met Bayern München spectaculairste ploeg in Europa

In de Jupiler Pro League heeft Beerschot van alle clubs de meeste doelpunten gescoord (33) én de meeste doelpunten tegen (30) gekregen. Met 63 goals in 12 wedstrijden is de ploeg van Hernan Losada de op één na spectaculairste van Europa. Alleen Champions League-winnaar Bayern beter.

Als je elke wedstrijd van Beerschot hebt bekeken, zag je 5,25 doelpunten per wedstrijd. Met resultaten als 5-2, 3-2, 5-1, 6-3, 3-2, 4-2, 5-5 in de laatste zeven weken mag dat niet echt een verrassing zijn. Het is nog nooit gebeurd dat een club na twaalf speeldagen in België de meeste doelpunten heeft gescoord én de meeste goals tegen heeft gekregen.

We onderzochten de 30 sterkste competities in Europa en stelden vast dat alleen het oppermachtige Bayern München beter doet: 38 goals in zeven wedstrijden (27 voor en 11 tegen), wat neerkomt op 5,42 doelpunten per match.

Bayern en Beerschot zijn de enige clubs waar de voetballiefhebbers verzekerd zijn van vijf goals per wedstrijd. VVV-Venlo volgt met 4,87 op een respectabele afstand. We weten hoe dat komt: de Nederlanders verloren twee weken geleden met 0-13 van Ajax. Dat dikt aan natuurlijk. Alleen Atalanta in Italië, Bodo Glimt in Noorwegen, Ajax in Nederland en Admira in Oostenrijk (4,6 goals per match), Netanya in Israël, (4,5), Liverpool in Engeland (4,25), Viktoria Plzen en Sparta Praag in Tsjechië (4,2) en Porto in Portugal (4) halen een gemiddelde van vier goals of meer per match.