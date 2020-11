Jos Brech vrijgesproken van doodslag op Nicky Verstappen, wel 12 jaar cel voor misbruik en ontvoering

Bushcrafter Jos Brech (57) is door de rechtbank in het Nederlandse Maastricht schuldig bevonden aan het seksuele misbruik van de 11-jarige Nicky Verstappen. Ook de ontvoering is bewezen, zo concludeert de rechter. Brech is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Een minder zware straf dan geëist. Omdat de “intentie om te doden niet is bewezen”, is de beschuldigde vrijgesproken van doodslag.

Nicky verdween op 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was in het Nederlandse Limburg, in Brunssummerheide, niet zo heel ver van de Belgische grens. Een dag later werd het levenloze lichaam van de jongen gevonden, zo’n anderhalve kilometer verderop. Op het lichaam van het kind maar ook in de onderbroek en op de pyjamabroek vonden speurders 27 DNA-sporen van dezelfde persoon.

Gevluchte zedendelinquent

Pas na vele jaren en een groot DNA-onderzoek vanwege het Nederlandse gerecht, werd duidelijk dat het DNA toebehoorde aan de zedendelinquent Jos Brech, die in 1985 al veroordeeld was voor misbruik van twee minderjarige jongens. Hij kreeg toen twee jaar op proef.

Maar Brech bleek spoorloos. Hij was gevlucht en verbleef bij een commune in het noorden van Spanje. Hij leefde er in en van de natuur, maar kon toch gevat worden na een tip van een Nederlandse medebushcrafter die het opsporingsbericht had gezien.

“Pech”

Jos Brech heeft altijd ontkend dat hij Nicky vermoord heeft. Foto: Politie Nederland

Het langverwachte proces ging dan drie weken geleden van start. Brech ontkende in alle talen dat hij de jongen vermoord heeft. Hij gaf wel toe dat hij “het dode lichaam van Nicky ontdekt had”, maar hij durfde de politie niet te waarschuwen gezien zijn verleden, zo klonk zijn verklaring die via een video werd weergegeven in de rechtbank. “Hoeveel pech kan je hebben, dat net ik, een veroordeelde zedendelinquent, een dood kind vind.”

De familie, speurders en het openbaar ministerie hechtten weinig geloof aan die verklaring. “Een in mekaar geflanst filmpje. Wij vragen ons iedere dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou dat kunnen zeggen. Maar je doet het niet. Wij hebben intense minachting voor je houding, voor je zwijgen en voor je doorzichtige ontkenningen”, aldus Berthie Verstappen, de mama van het slachtoffer op de rechtbank.

LEES OOK. “Onomstotelijk bewijs dat Jos Brech de dader is”: Openbaar Ministerie vordert 15 jaar cel voor verdachte van moord op Nicky Verstappen (11)

De bushcrafter kreeg aan het einde van het proces midden oktober nog de kans om als laatste iets te zeggen. Geëmotioneerd vroeg hij de rechter om een “wijs besluit”. “U beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien.” Die beslissing is nu dus genomen door de rechtbank.

Lichtere straf

Brech werd door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van vier feiten: het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno. Het OM vond alle vier deze feiten bewezen en had een celstraf van vijftien jaar en de terbeschikkingstelling (tbs) met dwangverpleging geëist tegen de beschuldigd. De procureur vroeg de rechtbank, als er geen tbs zou worden opgelegd, een celstraf van achttien jaar uit te spreken.

Brech en zijn advocaat gingen voluit voor de vrijspraak en zeggen dat er geen afdoende bewijs is dat de jongen door Brech is omgebracht. De “intentie om te doden” is inderdaad niet bewezen, besloot de rechtbank. Wel is Brech schuldig bevonden aan het misbruik en de ontvoering van de 11-jarige Nicky en het bezit van kinderporno. Hij krijgt een celstraf van 12 jaar.