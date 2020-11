De Duitse, veganistische kok Attila Hildmann heeft zich tot het kamp van de complotdenkers bekeerd. Het gerecht is van plan hem te vervolgen, onder meer omdat hij een politicus met de dood heeft bedreigd.

Het is waarschijnlijk op 12 maart begonnen. Toen postte Attila Hildmann op Instagram reclame voor zijn Matcha-thee. “De reden waarom mijn thee uitverkocht is, is de coronapaniek. Wetenschappers hebben ...