Philippe Clement over probleem op linkerflank: “We zullen creatief moeten zijn”

Club Brugge heeft voor de match tegen Kortrijk - en misschien nog meer tegen Dortmund - een probleem op de linkerflank. Zowel Sobol als Ricca kunnen niet spelen, waardoor de jonge De Cuyper achter de hand wordt gehouden. “We zullen creatief moeten zijn”, aldus Clement.

Sobol testte twee keer positief op corona, waardoor de Oekraïner sowieso niet kan spelen tegen Kortrijk en Dortmund. Zijn vervanger Ricca sukkelt al eventjes met een voetblessure. Clement hoopte Ricca te recupereren na de interlandbreak, maar blijkbaar staat de Uruguayaan nog steeds niet op het trainingsveld. “Dus dat ziet er niet goed uit”, concludeerde Clement al tijdens zijn wekelijkse persbabbel. Maxim De Cuyper - vorig jaar twee keer in actie tegen Manchester United - speelt vrijdagavond alleszins niet mee met Club NXT tegen Lierse. Het jeugdproduct staat mogelijk aan de aftrap tegen Kortrijk zaterdagavond. “Het is een optie, maar we zullen nog zien hoe we het gaan oplossen”, aldus Clement. “We zullen creatief moeten zijn. Maar niet enkel verdedigend moet het verhaal kloppen, ook aanvallend. Het wordt een goede evenwichtsoefening.”

Aderlating

Het nieuws rond Sobol en Ricca is natuurlijk een ferme aderlating met de klepper tegen Dortmund van komende dinsdag in het achterhoofd. Club Brugge sprokkelt best punten in het Signal Iduna Park om mee te doen in groep F. Maar daarvoor moet het dus beroep doen op ofwel de onervaren De Cuyper, ofwel een onuitgegeven linkerflank. Clement ontkent alvast dat hij bepaalde jongens tegen KVK zal sparen voor de partij in de Champions League. “We bekijken het match per match. Het is niet zo dat we spelers speciaal aan de kant laten. Dat heeft te maken met de belasting en kleine kwaaltjes”, aldus de Brugse coach, die zijn groep zo wil scherp houden. “Kortrijk of Dortmund: dat zijn twee even belangrijke matchen voor mij.”

Zélfs Dennis, die traditioneel voor de grote afspraken wordt gespaard, zou dan in principe zaterdagavond kunnen spelen. Ook al sloeg de Nigeriaan zijn enkel om in Nigeria en speelde hij tot nu toe veel minder in de Jupiler Pro League. “Het was even onduidelijk hoe het zat met zijn enkel, maar dat valt dus allemaal wel mee.”

Clement was ten slotte blij dat hij zijn jongens zonder al te veel averij terugkreeg van het internationale verplichtingen. Buiten de besmetting van Sobol, presenteerde iedereen zich fit in het Basecamp. “Ongeschonden is natuurlijk relatief. Het is al de derde keer dat we een speler met COVID terugkrijgen na een interlandlandperiode”, klinkt het. “Maar we hebben ze allemaal op een goede manier teruggekregen. Ook De Ketelaere, die zijn debuut en match met de beloften goed verteerd heeft.”