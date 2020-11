Europa wacht met versoepelen: ook deze landen houden coronamaatregelen aan

Verschillende Europese landen verlengen hun lockdown of wachten nog met het versoepelen van coronamaatregelen, hoewel de tweede coronagolf op het Europese continent her en der zijn piek heeft bereikt.

Het Portugese parlement heeft opnieuw de noodtoestand met onder meer een avondklok met twee weken verlengd, tot 7 december. In vergelijking met andere Europese landen heeft Portugal de coronapandemie relatief goed doorstaan, maar de situatie is er nu al weken aan het verslechteren. In de laatste 24 uur werden 6.994 nieuwe besmettingen opgetekend, een recordaantal.

Ook Duitsland heeft zijn inwoners weinig hoop gegeven op een snelle versoepeling van de coronamaatregelen. De snelle exponentiële toename van de coronacijfers mag dan wel voorbij zijn, de infectiecijfers zijn nog steeds “veel, veel te hoog”, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert vrijdag tijdens een persconferentie in Berlijn. Vrijdag heeft Duitsland 23.648 nieuwe coronabesmettingen opgetekend, ook weer een record. Woensdag is er opnieuw overleg tussen bondskanselier Angela Merkel en de ministers-presidenten van de deelstaten.

Noord-Ierland en Schotland doen er daarentegen nog een schepje bovenop en verscherpen de coronamaatregelen verder. Noord-Ierland verlengt de twee weken durende lockdown en Schotland sluit de cafés en restaurants, beide tot 11 december. In het Verenigd Koninkrijk bepaalt elke regio zelf zijn eigen coronastrategie. In Engeland geldt een lockdown nog tot 2 december.

Frankrijk daarentegen zegt “op de goede weg te zijn” om kleine bedrijven te laten heropenen vanaf 1 december “zodra de gezondheidstoestand verbetert”. Toch wordt er nog tot volgende week gewacht om te bekijken of 1 december haalbaar is. “De economische activiteit van ons land stort niet in, het is veel beter dan tijdens de eerste lockdown, gelukkig maar”, aldus de premier.