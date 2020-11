Wim De Decker na zijn quarantaine: “Benieuwd hoe groot impact van corona op spelers zal zijn”

Na een positieve test vertoefde Wim De Decker noodgedwongen twee weken in quarantaine maar sinds vorige dinsdag staat de Gentse coach opnieuw op het veld. Toch is het voor de Buffalo’s in aanloop naar het duel in Charleroi opnieuw bang afwachten: “Nu moeten we zien wie allemaal negatief test maar je moet toch ook afwachten hoe spelers fysiek reageren na een besmetting”, aldus de Gentse coach die ondertussen ook assistent Peter Balette zag uitvallen na een positieve coronatest.

Voor Wim De Decker had zijn positieve test alvast enorme gevolgen: “Ik zat plots opgesloten tussen vier muren maar daardoor kon ik wat meer aandacht besteden aan vrouw en kind”, glimlacht de 38-jarige coach van de Buffalo’s. “Maar het werk liep natuurlijk wel verder. Het was vooral zaak om heel intensief te communiceren en vanop afstand alles geregeld te krijgen. We hebben gelukkig een heel goede staf. Al mijn meetings verliepen via zoom: zelfs wedstrijdbesprekingen met de spelers. In mijn hele loopbaan – ook als speler - had ik dat toch nog nooit meegemaakt.”

“Je overlegt dan ook veel met je staf en ook met de spelers gebeurde alle communicatie via een scherm. Waar nodig lichtten mijn stafmedewerkers nog wat extra toe. Tijdens de wedstrijd stond ik ook in verbinding met de bank. Los van corona staan we op de bank ook altijd in verbinding met iemand die in de tribune zit. Maar nu waren de rollen omgedraaid en zat ik dus met mijn oortjes in voor de tv.”

Uiteindelijk kon De Decker deze week opnieuw zijn opwachting maken op het Gentse oefencomplex: “Ikzelf sta sinds dinsdag opnieuw op het veld en heb nu ook antistoffen tegen corona, zo bleek uit bloedonderzoek. Maar niemand weet hoelang die aanwezig blijven. Francky Vandendriessche sloot maandag - een dag eerder dan mij – alweer aan. Jammer genoeg zagen we Peter Balette ook uitvallen. Hij zit nu nog in quarantaine en zal zondag zeker niet op de bank zitten. Hij behoort – door zijn leeftijd – ook tot een risicogroep en ziet ook veel meer af van de symptomen.”

Daardoor is de interim-opdracht van beloftentrainer Manu Ferrera bij de Gentse A-kern nog niet voorbij: “Manu is ook nu nog altijd aanwezig want we moeten vaak in kleine groepen trainen. Hoe meer manschappen, hoe beter. Ik zoek zeker niet naar excuses maar ik ben wel bezorgd naar de gevolgen voor onze spelers. En we zullen zeker rekening houden met alle parameters om te bepalen wie in staat is om die duels af te werken. Het wordt zoeken om de juiste belasting te vinden!”

“Dit is allemaal nieuw. Andere clubs merkten dat jongens die terugkeerden na corona, toch moeite hadden qua uithouding. De medische wereld staat nog voor een raadsel. Het is een raar beestje. Ik ben dan ook benieuwd hoe de jongens de komende periode onze vele trainingen en wedstrijden zullen verteren. Maar je merkte bijvoorbeeld wel bij Dino Arslanagic dat hij die eerste dagen heel snel uitgeput was. Hij had het echt lastig om zijn ritme te pakken te krijgen.”

Keeperskwestie ontzenuwen

Meer dan ooit is wetenschappelijke opvolging van spelers van heel groot belang. De medische staf van de Buffalo’s staat dan ook in heel nauw contact met Wim De Decker: “We hebben voorlopig nog niet de VO2-max waarden kunnen controleren maar we volgen wel ontzettend heel wat andere parameters minutieus op. Maar met het blote oog kun je ook al veel waarnemen, je ziet jongens soms met de handen op de knieën uithijgen. Dan weet je genoeg.”

“We proberen al maandenlang om zoveel mogelijk het virus buiten te houden en we worden veel getest, maar het is bij ons toch binnengeraakt. Nu moeten we ook afwachten wie er nu allemaal negatief test om knopen door te hakken met het hoog op de match van zondag tegen Charleroi. Zij hebben weinig of geen coronagevallen dus ze zullen weinig wijzigen aan het ploeg. Ze spelen al een tijdje samen en spelen bij voorkeur uit de reactie, een echte counterploeg”, aldus De Decker die ook nog een keeperskwestie moet oplossen. “Als alles normaal verloopt, weten we nu al wat er zal gebeuren met onze doelmannen. Maar ik wil eerst nog even in alle rust met onze keepers praten.”