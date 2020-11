Drie goals in een week, scoren tegen Duitsland of Nederland en wenen op Wembley: niet iedereen zit in even goede flow na interlands

Met 88 waren ze, de spelers uit de Jupiler Pro League die de voorbije twee weken uitzwermden over de hele wereld om er de eer van hun land te verdedigen. Maar de ene houdt er al meer vertrouwen aan over dan de andere. Scoren tegen Duitsland of Nederland is nu eenmaal niet hetzelfde als wenen op Wembley of al na twaalf minuten rood pakken in de beslissende match in de voetbaltempel van Cardiff City Stadium. Een overzicht van de meest in het oog springende interlandbreaks van onze Jupiler Pro League-spelers.