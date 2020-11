Kannibaal gearresteerd in Duitsland: “Relevante gereedschappen gevonden”

Een 41-jarige Duitser is donderdag gearresteerd op verdenking van kannibalisme nadat er menselijke botten in een Berlijns park werden gevonden. Dat heeft de Duitse justitie vrijdag aangekondigd. De politie had in het appartement van de verdachte “relevante gereedschappen” aangetroffen. Het openbaar ministerie gaat uit van zedenmoord met verzwarende omstandigheden.

De verdachte had onderzoek gedaan naar kannibalisme op het internet en had ook een datingplatform bezocht waar hij contact had gehad met het slachtoffer, zei gerechtswoordvoerder Martin Steltner vrijdag in Berlijn. In het appartement van de verdachte werden “relevante gereedschappen” zoals messen en zagen en sporen van bloed gevonden. De onderzoekers gaan er niet van uit dat het slachtoffer zijn toestemming heeft gegeven, zoals in een eerdere kannibalismezaak het geval was.

Het 44-jarige slachtoffer Stefan T. was sinds 6 september vermist nadat hij voor het laatst werd gezien bij het verlaten van zijn appartement. Later werden zijn botten teruggevonden in een Berlijns park. De onderzoekers raakten via speurhonden op het spoor van de verdachte, een Duitser die vermoedelijk ook leerkracht was. “Op basis van de gevonden botten en ander bewijs, hebben we een sterk vermoeden dat Stefan T. het slachtoffer was van kannibalisme”, zei een politieagent aan het boulevardblad Bild.

De zaak doet denken aan een beruchte Duitse kannibalismezaak uit 2001. Armin Meiwes, of ‘de kannibaal van Rotenburg’ werd in 2006 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor moord en kannibalisme. Die handelingen kwamen er echter op uitdrukkelijk verzoek van het slachtoffer.

