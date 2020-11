Camerabeelden jogger die hondje Dribbel doodstak leveren tips op

Waasmunster - In het onderzoek naar een jogger die zaterdag een hondje doodstak in het Oost-Vlaamse Waasmunster, heeft de lokale politie enkele tips ontvangen na het verspreiden van camerabeelden van de verdachte. Het onderzoek loopt, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden zaterdagavond in de Donkerputstraat in Waasmunster. Twee wandelaars waren op pad met hondje Dribbel, toen ze een jogger kruisten. Het hondje, een jack russell, liep even mee met de jogger. De man haalde echter een scherp voorwerp boven, stak het dier neer en liep daarna verder. De hond overleed ter plaatse.

De lokale politiezone Hamme/Waasmunster verspreidde donderdag via Facebook camerabeelden van de mogelijke verdachte. De jogger werd gefilmd in de omgeving door een bewakingscamera aan een huis in de Neerstraat. “Wij vragen om de beelden te bekijken en bij mogelijke herkenning van de jogger contact op te nemen met onze diensten via 052/25.71.01 of via mail naar elke.vanbocxlaer@police.belgium.eu”, meldde de politie. Het bericht leverde al enkele tips op en die worden nu onderzocht. Het proces-verbaal werd overgemaakt aan het parket Oost-Vlaanderen en de politie volgt de zaak op.