Club Brugge is amper ... 760.000 euro lichter na voorbije transferzomer

Brugge - 760.000 euro: dat is het bedrag dat Club Brugge lichter is na de voorbije transferzomer. Blauw-zwart gaf amper 2 miljoen euro uit op de transfermarkt én kreeg ook nog eens 1,24 miljoen euro vooruitgaande transfers. Volgende zomer moet de landskampioen wel 6 miljoen euro ophoesten aan Ajax voor Lang.

In navolging van een ethische code die Club Brugge voor zichzelf opstelde, maakt blauw-zwart na elke transferperiode een openbare balans. De afgelopen zomer waren er echter geen uitgaande transfers à la Wesley van 25 miljoen euro, maar ook geen zware investeringen zoals tijdens de zomer van 2019 bij Mignolet en Okereke (beiden ongeveer 8 miljoen euro). Integendeel: Club kwam volgens het eigen rapport amper 760.000 euro lichter uit de vorige transferzomer. De uitleenbeurten van Lang en Sobol kostten, samen met de definitieve transfer van Fofana, exact 2 miljoen euro, het volledige bedrag dat Club uitgaf. Een kanttekening: volgende zomer moet Club Brugge sowieso 6 miljoen euro ophoesten voor Noa Lang aan Ajax. In zijn huurovereenkomst werd een verplichte aankoopclausule opgenomen. Gezien de coronacrisis - en de verwachte inkomsten van de Champions League - deed Club die uitgave liever in volgend boekjaar.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Ondanks het gebrek aan grote uitgaande transfers kwam er ook nog (een beperkte) som binnen. Voor de uitleenbeurten van Vlietinck (OH Leuven), Voet (KV Mechelen), Rezaei (Charleroi), Letica (Sampdoria) en Openda (Vitesse) werd er 840.000 euro geïncasseerd. De definitieve transfers van Vanlerberghe (KV Mechelen), Hubert (KV Oostende), Van Landschoot (Lierse Kempenzonen), Ngonge (RKC Waalwijk), Mašović (Bochum), Dendoncker (Brighton & Hove Albion), Touba (Waalwijk), Fadiga (Heracles) en De Wolf (NEC Nijmegen) leverden nog 400.000 euro op, dus in totaal kreeg Club 1,24 miljoen euro aan transfergeld.

En zo werd het zowel op inkomend als uitgaand vlak de goedkoopste transferzomer in jaren voor Club Brugge. Ter vergelijking: vorig seizoen investeerde de landskampioen bijna 40 miljoen in inkomende transfers en huurspelers, terwijl er ongeveer 66 miljoen binnenkwam uit de verkopen van onder andere Wesley, Danjuma en Nakamba, Denswil, Amrabat en anderen.