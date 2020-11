OVERZICHT. Tweede golf houdt Europa in haar greep: veel landen verlengen of verstrengen maatregelen

Europa heeft de tweede golf nog niet overwonnen. Veel landen, zoals Nederland, zien de cijfers nog regelmatig omhoog gaan. Verschillende landen verlengen of verstrengen dan ook hun maatregelen. Het ziet ernaar uit dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk klaar zijn met hun vaccinatieplannen. Zij kunnen van start gaan zodra het vaccin er is. Andere landen buigen zich nog over een strategie. Een overzicht.