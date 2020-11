Francky Dury wil na zege op Cercle nu drie punten tegen KV Mechelen: “Eind december bovenaan rechterkolom staan”

Zulte Waregem pakte voor de interlandbreak een deugddoende, maar vooral broodnodige zege op het veld van Cercle Brugge. Zondag tegen KV Mechelen, dat zelf ook de punten goed kan gebruiken, wil Esssevee-trainer Francky Dury opnieuw de drie punten pakken. “Winnen op Cercle levert weinig op, als je de volgende wedstrijd thuis punten laat liggen tegen KV Mechelen.”

Francky Dury kwam op zijn persbabbel in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen graag nog eens terug op de gewonnen partij tegen Cercle, Hij zag zijn team in Jan Breydel voor het eerst in twee maanden nog eens winnen en zo met een goed gevoel de interlandbreak in gaan. “Vooral over de eerste helft was ik heel erg tevreden”, aldus Dury. “Het was een erg belangrijke zege. Ook qua timing, want door die zege konden we twee weken met een goed gevoel verder werken en de match tegen KV Mechelen voorbereiden. Dat goede gevoel is erg belangrijk, want dat zorgt voor vertrouwen. En vertrouwen zorgt er dan weer voor dat je beter gaat spelen.”

Opnieuw belangrijke match

Met KV Mechelen ontvangt Zulte Waregem een team dat ook meer van zijn seizoenstart verwacht had. Al wil Dury niet van onderschatting weten: “Ik zeg het bijna elke week, maar ik ben ervan overtuigd dat het opnieuw geen gemakkelijke wedstrijd wordt. KV Mechelen zit in een gelijkaardige situatie als wij. Het staat net onder ons en kan ook de punten goed gebruiken, maar ik heb ze dit seizoen al erg knappe prestaties zien afleveren. Denk maar aan hun wedstrijd tegen Club Brugge, waar ze nog gelijkspeelden ondanks een 2-0-achterstand.”

Toch beseft Dury dat ook komende zondag de drie punten een must zijn. “Het klopt dat het opnieuw een wedstrijd is die we moeten winnen. Al is het maar om het goede gevoel te behouden. Het is een huizenhoog cliché, maar als je eerst gaat winnen op verplaatsing, maar de volgende match thuis verliest, dan levert die uitzege eigenlijk niets op. Als we deze match kunnen winnen, zetten we opnieuw een stap vooruit en kunnen we met vertrouwen het tweeluik tegen Anderlecht en Gent aanvatten. Eind december wil ik bovenaan de rechterkolom staan. Dat moet de komende weken onze ambitie zijn.”

Pletinckx opnieuw fit

Tegen Cercle werden met Opare, Seck, De Bock en Vossen enkele gevestigde waarden naar de bank verwezen. Al toonde Dury zich erg tevreden over hun reactie op training. “Ze waren natuurlijk ontgoocheld, maar als je zestiende staat, dan heb je duidelijk een probleem en dan zoek je naar oplossingen. Op dat moment verdienen andere jongens, die daarvoor misschien minder kansen kregen, ook eens hun kans. Maar goed, ze hebben scherp getraind. Het stemt me tevreden, want door de winst en de extra concurrentie op training gaat het niveau ook opnieuw een stukje omhoog. Als staf heb je de taak om spelers beter te maken, maar ook de spelers maken elkaar op deze manier beter.”

Die andere gevestigde waarde, kapitein Ewoud Pletinckx, is dan weer opnieuw helemaal wedstrijdklaar. Ook dat is goed nieuws voor Dury. “Ik ben blij dat hij terug beschikbaar is. Iedere week houden we ons hard vast bij de coronatesten opdat er niet plots een hele hoop spelers besmet blijken. We hebben op dat vlak nog niet al te veel problemen gehad, maar het noodlot kan op elk moment toeslaan natuurlijk. Daarom is het goed dat we op Zarandia na geen enkele geblesseerde speler moeten missen.”

Geen zorgen over rode cijfers

Francky Dury kwam ook nog even terug op de donkerrode cijfers die de jaarrekening van de fusieclub kleuren. Volgens de trainer leeft de financiële situatie van de club niet in zijn spelersgroep. “Wij focussen ons op het sportieve”, klinkt het. Volgens Dury is er ook geen reden tot paniek: “Ik ken deze club al heel lang en ik heb er voor de volle 100% vertrouwen in dat de aandeelhouders en de directie dit zullen oplossen. Dat het moeilijke tijden zijn, dat weet iedereen. Maar wij gaan daar samen uitgeraken. Als er een club is uit de middenmoot, dan zijn wij het. Wij zijn Zulte Waregem en ik ben er 100% zeker van dat Zulte Waregem zijn problemen op én naast het veld zal oplossen.”