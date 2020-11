Jonge Noor Kristian Arnstad tekent bij tot 2023 bij Anderlecht

De Noorse jeugdinternational Kristian Arnstad verlengt zijn verblijf bij RSC Anderlecht. De 17-jarige middenvelder zette vandaag zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2023. Hij kwam in september 2019 over van de Noorse eersteklasser Stabæk en speelt sinds dit seizoen bij de A-kern van RSCA.

LEES OOK. Vincent Kompany blikt vooruit: “De sterke aanval van Beerschot? Ik concentreer me op hun defensie”

“Kristian maakte in september al de stap naar de A-kern, waar hij training na training de nodige progressie boekt”, zegt Sports Director Peter Verbeke. “Hij is goed aan de bal, heeft overzicht en speelt met een enorme grinta en winnaarsmentaliteit, ondanks zijn zeer jonge leeftijd. Deze contractverlenging is dan ook een logische stap binnen zijn verdere ontwikkeling.”

Ook coach Vincent Kompany is erg blij met Kristians verlenging: “Dit is absoluut de juiste beslissing, voor Kristian en voor de club. Kristian toont op training altijd een topattitude en laat mooie dingen zien. Hij verdient nu deze grote stap, proficiat!”