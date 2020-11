Het woordje ‘knuffelcontact’ gaat de wereld rond

België haalt nog eens het wereldnieuws. Deze keer niet met onrustwekkende coronacijfers of een opzienbarende sportprestatie, maar wel met een onschuldig woord: knuffelcontact. Van Italië tot China, de wereldpers valt voor het ‘lieve woordje’ dat blijkbaar enkel in België bestaat. Al hebben de Amerikanen alvast een mooie vertaling verzonnen: cuddle buddy.

Zij waren vermoedelijk ook het eerst die het opmerkten. ‘The Telegraph’ schreef eind vorige maand over de Belgische maatregelen en het woordje dat werd verzonnen door minister Frank Vandenbroucke (SP.A). De krant vertaalde het als hug buddies. Later volgde tabloid ‘The Sun’ met cuddle contacts. Het Amerikaans-Canadese ‘Vice’ heeft het intussen over de Belgische cuddle buddies.

Een knuffelcontact is natuurlijk gewoon een synoniem voor nauw contact. Het is een persoon met wie je geen afstand hoeft te houden en die je eens goed mag vastpakken. Het woordje vertedert ook ver over de landsgrenzen. De populaire Italiaanse krant ‘Corriere della Sera’ schreef er een artikel over, net als het Oekraïnse ‘Liga.net’, dat het heeft over een ‘schattig klinkend fenomeen’.

De term haalde zelfs de Chinese media, waar China Global Television Network er zelfs een heuse explainer-video over maakte.