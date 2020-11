Man uit Genk (24) opgepakt voor bedreigingen aan het adres van minister Zuhal Demir (N-VA)

Het Limburgse parket heeft vrijdag bekendgemaakt dat er donderdag een 24-jarige man uit Genk is gearresteerd op verdenking van het uiten van bedreigingen aan het adres van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Hij zal via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank van Tongeren gedagvaard worden. De man heeft de feiten bekend.

“De verdachte gaf aan tot het besef te zijn gekomen dat hij in de fout was gegaan. Hij bood ook zijn verontschuldigingen aan”, zegt Jeroen Swijsen, persmagistraat van het Limburgse parket. “Gezien de ernst van de feiten besliste het parket de man rechtstreeks te dagvaarden voor de correctionele rechtbank van Tongeren. Dat gebeurt via de snelrechtprocedure. De man riskeert een veroordeling voor schriftelijke bedreigingen en inbreuken op de wet inzake elektronische telecommunicatie. Hierop staan gevangenisstraffen tot 2 jaar.” De zaak zal begin januari 2021 ten gronde worden behandeld.

“Zwijgen of verkracht”

Dinsdag ontving Demir een anonieme dreigmail waarin ze in het Turks werd aangeraden om te zwijgen, anders zou ze verkracht worden. Een mogelijke reden voor de dreigmail zou een aantal recente uitlatingen van de minister zijn over de Turkse Diyanet-moskeeën. Naar aanleiding van de nieuwe erkenning van lokale geloofsgemeenschappen die Vlaams minister Bart Somers vorige vrijdag aankondigde, plaatste Demir een bericht op Facebook met scherpe commentaar over die Diyanet-moskeeën. Ze had het onder meer over “de lange arm van Erdogan (Turks president, red.)” en de “antennes van het Erdogan-regime”.

Na de dreigmail verhoogde de lokale politie van de zone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal) het toezicht aan de woning van Demir.

Eerder op vrijdag raakte bekend dat het Limburgse parket ook een onderzoek voert naar bedreigingen aan het adres van Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang).

Vlaams minister Demir reageert “opgelucht” dat er een verdachte is opgepakt. “Nu moeten we de rechtbank haar werk laten doen”, zegt Demir, die zich burgerlijke partij stelt.