Marc Brys staat met OHL voor drukke weken: “Dit is de belangrijkste maand van het seizoen”

Na een periode van 24 dagen zonder wedstrijden staat OHL voor een intens luik van 8 matchen in 5 weken. Coach Marc Brys is overtuigd dat hij voor de weken van de waarheid staat. “Dit is de belangrijkste maand van het seizoen. De komende weken zijn beslissend voor de rest van de competitie”, klinkt het.

Alsof het nog niet lang genoeg wachten is geweest op een wedstrijd is OHL pas maandag aan zet, thuis tegen STVV. “De toon meteen goed zetten zal de kunst zijn”, weet Marc Brys. “De komende periode wordt heel intens en zal indicatief zijn voor de rest van het seizoen. In die vijf weken kunnen we heel veel winnen, maar ook heel veel kwijtraken. We staan voor de belangrijkste maand van het seizoen.”

Met Sint-Truiden treft de OHL-trainer maandag zijn ex-club. OHL is achtste, de Limburgers zestiende. “Ze verdienen meer punten dan ze er hebben”, vindt Brys. “Ze spelen agressief, zetten hoog druk en er zit voetbal in. Ik zie meer evenwicht in de ploeg dan voorheen. Nazon zette ik destijds nog naar de B-kern, maar die doet het goed nu. Hij is solide en beslissend. Als het goed is, moet ik het ook zeggen hé.”

Brys kan alvast over een behoorlijk volledige kern beschikken, want alle interlandspelers kwamen zonder pijntjes en vooral coronavrij terug. In afwachting van een extra coronatest krijgen die internationals wel een speciale behandeling. “Ze trainen mee, maar daarnaast blijven ze uit het complex en uit de groep. Ze douchen hier niet en eten doen ze ook thuis.” Ngawa en De Norre zijn opnieuw fit na eerdere blessures.

De wedstrijdvrije weken gebruikte OHL om er op training nog eens duchtig de pees op te leggen. “Het was stevig. In een eerste periode trainden we twee keer per dag heel pittig, daarna volgde vier dagen herstel. Deze week was het opnieuw zwaar, komend weekend is opnieuw rustig. We hebben een basis gelegd, want in de komende weken staat alles in functie van de vele wedstrijden en volgen er voornamelijk hersteltrainingen”, besluit Brys.