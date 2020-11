Ooit was hij de held van de natie, nu knapt hij het vuile werk op voor Trump

Massale fraude, het blijft de kreet van de harde kern rond Donald Trump. En de man die het luidste roept, is Rudy Giuliani. De persoonlijke advocaat en ‘First friend’ van de president werkt zich in het zweet om Trump in het Witte Huis te houden. En dat mag je vrij letterlijk nemen: tijdens een verhitte persconferentie stroomde zelfs zijn haarkleuring weg. Maar er staat dan ook veel op het spel. Als Trump valt, is ook de advocaat al zijn macht kwijt.