Journalist ‘crasht’ geheime vergadering van Europese topministers

Een journalist van het Nederlandse RTL Nieuws heeft vrijdag en stoemelings deelgenomen aan een geheime online vergadering van de 27 Europese ministers van Defensie.

Een foto op Twitter van de Nederlands minister van Landsverdediging Ank Bijleveld. Meer had journalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws niet nodig om aan het online topoverleg van de Europese ministers deel te nemen. Op de foto – die maar even online stond – waren het inlogadres en vijf van de zes cijfers van de beveiligingscode te zien om in te loggen in de vergadering. Veel extra moeite was er niet nodig om het laatste cijfer te raden. Toen Verlaan toegang kreeg tot de vergadering was er geen enkele extra beveiliging meer.

De Europese ministers van Defensie keken dan ook raar op toen ineens het hoofd van de journalist in beeld floepte. De Europese Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid Josep Borrell vroeg hem of hij wel besefte dat hij deelnam aan een geheim overleg. “Het spijt me dat ik jullie vergadering verstoor, ik zal nu de meeting verlaten”, antwoordde Verlaan. Daarop werd de vergadering geschorst.

“Een stomme fout”

“Zo’n inbreuk is illegaal en er zal melding worden gedaan bij de autoriteiten, ook al zijn er geen vertrouwelijke zaken besproken”, zei een woordvoerder van de Europese Raad. De dunne bescherming van zo’n geheim Europees overleg geeft volgens waarnemers wel te denken: “Wat als een inlichtingendienst van pakweg Rusland of China stiekem inlogt op zo’n vergadering?”

Het Nederlandse ministerie van Defensie noemde het incident “een stomme fout van een medewerker die per ongeluk een foto met geheime info deelde.” De Nederlandse premier Mark Rutte was niet opgezet met de domme zet van zijn minister van Defensie, maar probeerde er toch een draai aan te geven: “Collega Bijleveld heeft zijn collega’s hiermee er wel op gewezen dat je nooit voorzichtig genoeg kan zijn.”