Alexander De Croo: “Beste maatregel is winkels opnieuw openen, maar daarvoor is het nog te vroeg”

Premier Alexander De Croo bezoekt vrijdag een kleine designwinkel in Gent naar aanleiding van de ‘Dag van de Ondernemer’. Een niet-essentiële zaak die tijdens de coronacrisis de deuren gesloten moet houden, maar met digitale en telefonische alternatieven de handel verder zet. “De beste maatregel zou natuurlijk zijn dat men opnieuw mag openen”, zegt De Croo na afloop van het bezoek. “Maar daarvoor is het nog te vroeg.”

De premier spreekt vrijdagmiddag van een ‘Dag van de Ondernemer’ in mineur. De coronamaatregelen maken het voor ondernemers niet eenvoudig om zaken te doen, maar “we zien ook hoeveel ambitie en creativiteit er is”, vindt De Croo. Hij herhaalt het engagement van de federale regering om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen.

“We zijn duidelijk: we willen ondernemers er door helpen, zoals we werknemers er door helpen. We doen dat met maatregelen zoals het dubbel overbruggingsrecht en uitstel van betaling. De beste maatregel is natuurlijk dat men opnieuw mag openen”, aldus De Croo. “Maar daarvoor is het nog te vroeg. Eind deze maand zullen we kijken waar we staan.”

Ondertussen hoopt De Croo dat ondernemers creatieve oplossingen zoeken en toont hij bewondering voor de manier waarop ‘Piet Moodshop’ de situatie aanpakt. “Dit is zo een winkel waar je typisch een beetje rondloopt en snuistert. Maar nu doen ze het via click & collect, telefonisch enzoverder.” Op uitnodiging van Unizo neemt de premier tijd voor een gesprek met de zaakvoerder, met Unizo-topman Danny Van Assche en met regionaal directeur Jos Vermeiren.