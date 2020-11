Dan toch geen uitstel Black Friday

De regering streeft dan toch niet naar een uitstel van koopjesdag Black Friday. Dat laat economieminister Pierre-Yves Dermagne (PS) vrijdagavond weten.

Uit contacten met vertegenwoordigers van de handelsfederaties is gebleken dat er geen vraag was naar dergelijk uitstel, klinkt het. “Uit de contacten is gebleken dat een groot aantal winkeliers via ‘click and collect’ wil meesurfen op de golven van Black Friday, een fenomeen dat jaar na jaar aan belang wint.”

De minister roept wel op Belgische handelaars te steunen.

Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering om, in navolging van Frankrijk, Black Friday uit te stellen. De minister ging daarvoor contact opnemen met de grote digitale spelers. Met het uitstel wou de regering zorgen voor een “gelijk speelveld” tussen de grote online spelers en zaken die noodgedwongen de deuren moeten dicht houden wegens het coronavirus.

Handelsfederatie Comeos liet al snel weten het uitstel niet te zien zitten. Bij onlinewinkel Bol.com was Black Friday zelfs al begonnen en duurt de actie een week, liet de onlineshop weten.