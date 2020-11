Op proces rond jeansbroekmoord schreeuwt nu ook tweede vrouw haar onschuld uit: “Ik ben nooit in dat huis geweest”

Op het assisenproces over de bizarre moord op Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78) kwam er op vrijdagmiddag nog een twééde vrouw de Leuvense jury bezweren dat ze niets, maar dan ook niets met de moorden te maken heeft. Naast de naam van beschuldigde Alinda Van der Cruysen (47) wordt nog een andere vrouw keer op keer als mogelijke verdachte genoemd in de rechtszaal, tot ongenoegen van de openbaar aanklager. En dan veegde de wetsdokter ook nog eens het motief van tafel.

“Ik weet niet waarom ik verdacht word. Ik kende die mensen niet. Ik wist zelfs niet eens waar hun straat was.” Ze vertelde het met tranen in de ogen, en een krop in de keel. Het was voor één keer niet ...