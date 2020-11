Duitse predikant staat terecht voor haatzaaiing na homofobe opmerkingen

In Duitsland is vrijdag het proces begonnen tegen een predikant die beschuldigd wordt van homofobe opmerkingen. Hij zou homoseksuelen ‘misdadigers’ hebben genoemd en wordt nu aangeklaagd wegens haatzaaiing. Het vonnis volgt volgende week, hij riskeert een geldboete.

De conservatieve predikant deed zijn uitspraken vorig jaar tijdens een huwelijksseminar, dat een aantal maanden later gedeeltelijk op YouTube werd gezet. In het seminar sprak de predikant onder meer over “gender crap” en “homo lobby”, die hij aan de duivel toeschreef. De man zou in de toespraak holebi’s ook misdadigers genoemd hebben en waarschuwde dat homoseksualiteit “de beschaving en cultuur vernietigt”. Hij noemde priesters die homohuwelijken uitvoerden ook “verraders van God”.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben deze uitspraken tot haat geleid en zijn ze strafbaar. Het eist dan ook een boete van 90 euro per dag voor een periode van 120 dagen. Een vonnis volgt volgende week.

“Ik ben niet dit monster dat ik volgens de aanklacht ben”, zei de predikant voor de rechtbank. Hij voegde eraan toe dat hij iedereen gelijk behandelt. Zijn advocaat zei dat de rechtbank valse informatie gebruikte en vraagt dat zijn cliënt wordt vrijgesproken.

De 53-jarige predikant was in 2015 al eens in opspraak gekomen voor soortgelijke opmerkingen.