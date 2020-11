Ouders van Nicky Verstappen blijven met veel vragen zitten na veroordeling Jos Brech: “We hebben een dader, maar geen antwoorden”

22 jaar na de gewelddadige dood van de 11-jarige Nicky Verstappen is de dader eindelijk gestraft. Jos Brech (58), die in 2018 werd opgepakt na een grootscheeps DNA-onderzoek, kreeg 12,5 jaar cel. Niet voor moord – dat achtte de rechter niet bewezen – wel voor misbruik met de dood tot gevolg. De ouders van Nicky zijn blij dat er eindelijk een vonnis is, maar blijven met veel vragen zitten.