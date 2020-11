Elke week vuurt Dave Peters ongewone vragen af op een sporter. Deze week: voormalig Union-trainer Thomas Christiansen, in een ver verleden speler van Barcelona en op dit moment bondscoach van Panama.

Waar staat je trofee van topschutter in de Bundesliga?

“Die staat thuis in de living in Barcelona. Ik heb trouwens de dubbele nationaliteit – Spaans-Deens – omdat mijn moeder een Spaanse is. Ik maakte ...