Invaller Jérémy Doku kan thuisnederlaag Rennes niet vermijden

Rennes verloor op de elfde speeldag van de Franse Ligue 1 met 0-1 van Bordeaux. Jérémy Doku viel net voor het uur in, maar kon het tij niet keren.

Rennes heeft de kans om naar een (voorlopige) tweede plaats te klimmen in de Ligue 1 niet benut. Het verloor thuis met 0-1 van, Bordeaux. Hatem Ben Arfa scoorde in de eerste helft het enige doelpunt.

Jérémy Doku startte op de bank maar kwam na 58 minuten Romain De Castillo vervangen. De score veranderde echter niet. Rennes blijft daardoor op de vierde plaats maar kan na dit weekend enkele plaatsen zakken.



De achttienjarige Doku werd twee weken geleden door bondscoach Roberto Martinez opgeroepen voor het laatste drieluik van het jaar. In Tubeke trainde hij omdat hij niet helemaal fit was vooral individueel en kwam hij tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken geen minuut in actie.

Begin oktober verliet Doku RSC Anderlecht voor 26 miljoen euro en werd daarmee de duurste uitgaande transfer ooit voor een Belg uit de Jupiler Pro League. In Frankrijk was hij tot nu toe in acht duels voor Rennes, vijf in de Ligue 1 en drie in de Champions League, nog niet beslissend.