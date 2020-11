Italiaanse Supercup wordt na twee jaar Saoedi-Arabië opnieuw in eigen land gespeeld

De Italiaanse Supercup tussen kampioen Juventus en bekerwinnaar Napoli vindt dit seizoen, meer bepaald op 20 januari, in Reggio Emilia plaats. De voorbije twee seizoenen werd de Supercup in Saoedi-Arabië afgewerkt.

Sinds 2014 is er nog maar één keer in Italië gevoetbald, maar nu komt er dus nog eens een Supercup in eigen land. In het verleden ging het duel al twee keer naar Qatar, twee keer naar Saoedi-Arabië, vier keer naar China, twee keer naar de VS en één keer naar Libië.

Juventus is recordhouder in de Supercup met negen zeges. Het Napels van Dries Mertens gaat op zoek naar een derde overwinning.