Vanaf maandag krijgt elk woon-zorgcentrum 50 sneltesten

Meer dan een miljoen sneltesten liggen in Belgische loodsen zonder gebruikt te worden. Zowel op Vlaams als op federaal niveau is er immers nog geen strategie om ze in te zetten, berichtte onze krant donderdag. Ook alle geplande pilootprojecten, waarbij de sneltesten als proef ingezet zouden worden, zijn voorlopig uitgesteld.

Toch kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en zijn agentschap Zorg en Gezondheid donderdag aan dat elk woon-zorgcentrum vanaf maandag een pakket met 50 sneltesten toegestuurd krijgt. Die testen moeten echter nog altijd verplicht gebruikt worden in combinatie met de klassieke PCR-test, omdat het nog steeds onmogelijk is een sneltestresultaat in te voeren in een database van de gezondheidsautoriteiten. Daarnaast rijzen er vragen over de betrouwbaarheid van die sneltesten.

Is de vroegtijdige verdeling van enkele sneltesten dan niet gewoon verspilling? “Bij een positief sneltestresultaat kan het woon-zorgcentrum meteen de gepaste isolatiemaatregelen nemen”, klinkt het bij Zorg en Gezondheid. Mocht een bewoner dus positief testen na een sneltest, kan hij al in quarantaine in afwachting van het resultaat van de PCR-test, de klassieke test die iets meer tijd in beslag neemt.

Ook de federale overheid heeft al een grote hoeveelheid sneltesten ontvangen, die nog niet structureel worden ingezet. Herman Goossens, hoofd van de taskforce testing, mikt op pilootprojecten begin december.