De drie gedaantes van Beerschot-buitenbeentje Ryan Sanusi: “Ja, ik ben anders dan de gemiddelde voetballer”

Nergens is het dit seizoen vaker carnaval dan op het Kiel. De man die tussen de beste aanval en de meest gepasseerde verdediging van het land voor evenwicht moet zorgen, luistert naar de naam Ryan Sanusi (28). Op het veld blijft hij als stille sterkhouder in de schaduw van Raphael Holzhauser, maar buiten de lijnen is de middenvelder van Beerschot wat ze in Antwerpen ‘een specialleke’ noemen. Half Belg, half Nigeriaan, maar bovenal een man uit één stuk. “Daar is hij weer met zijn theorieën, zeggen de ploegmaats weleens.”