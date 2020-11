Als agent naar rechter stapt na geweld stelt minister Annelies Verlinden (CD&V) zich burgerlijke partij, maar heeft dat wel zin?

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de politie een hart onder de riem steken in de strijd tegen geweld tegenover agenten. In de Kamer opperde ze daarvoor het plan om zich burgerlijke partij te stellen aan de zijde van politiemensen als zij een proces aanspannen tegen hun belagers, om zo hun motivatie op te krikken. Maar is dat wel een goed plan?