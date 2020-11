Is Raphael Holzhauser een speler voor Anderlecht? “Een echte artiest” versus “speler die het meest wandelt”

Raphael Holzhauser is dé man van de heenronde in de Jupiler Pro League. Met 9 doelpunten en 8 assists is hij de stuwende kracht achter het sterke seizoen tot dusver van promovendus Beerschot. De Oostenrijker wordt zelfs al naar voren geschoven als kandidaat Gouden Schoen. Met de topper tegen Anderlecht in het vooruitzicht stelt zich dan ook de vraag. Zou Holzhauser een speler zijn voor de recordkampioen? Voetbalreporter Yanko Beeckman vindt van wel, collega Jürgen Geril denkt van niet. Hun argumenten: