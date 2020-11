Ethan Horvath is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Club Brugge: “Ik behoor tot dezelfde categorie als Simon Mignolet”

Nog minstens een maand en een week is Ethan Horvath (25) speler van Club Brugge. De Amerikaanse doelman kijkt uit naar een nieuwe club om zijn speelkansen voor het WK in Qatar gaaf te houden. In de Champions League liet hij zien dat Club nog altijd op hem kan rekenen. “Ik ben het voorbije jaar een betere doelman geworden, ook al heb ik niet gespeeld.”

Ethan Horvath heeft de batterijen kunnen opladen. Met de VS was hij eerst op oefenkamp in Wales en daarna in Oostenrijk. Het weerzien met zijn landgenoten was een welgekomen afwisseling van de dagelijkse ...