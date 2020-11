CLUBNIEUWS. Marko Ilic krijgt eerste basisplaats bij Kortrijk, Kylian Hazard valt naast Cercle-selectie

Een nieuwe portie clubnieuws.

KV KORTRIJK. Ilic voor het eerst in doel

Bij KV Kortrijk krijgt Marko Ilic zijn eerste basisplaats. De Servische keeper mag zo het doel verdedigen in plaats van zijn concurrent Jakubech, die had vóór vrijdag nog niet meegetraind met de groep na zijn passage bij de Slowaakse nationale ploeg. Vanderhaeghe geeft daarom de voorkeur aan Ilic. Voorin blijft Pape Gueye staan. Op het middenveld komt Van der Bruggen opnieuw in de ploeg voor de met Covid besmette Makarenko. Badamosi is nog volop aan het revalideren van de spierscheur die hij tegen Beerschot opliep. D’Haene is ook nog voor lange tijd uit. Ocansey zal ook tegen Club Brugge zijn vervanger zijn. (gco, lvdw)

CLUB BRUGGE. 425ste match in Brugse loondienst voor Clement

Coach Philippe Clement staat tegen­ KV Kortrijk voor zijn 425ste wedstrijd bij Club Brugge. Hij kwam tot nu tijdens zijn car­rière 359 keer als speler aan de bak en 65 keer als coach. Hans Van­aken­­ kan dan weer zijn 260ste officiële­ match voor blauw-zwart afwerken, voor Charles De Ketelaere wordt het mogelijk zijn veertigste wedstrijd in Brugse loondienst.

Lothar D’Hondt is zaterdagavond de scheidsrechter van dienst in een leeg Jan Breydel. Hij wordt bijgestaan door Romain Devillers en Michael Geerolf. De vierde scheidsrechter is Wim Smet. (jve)

Er zit opnieuw schot in het stadiondossier van Club en Cercle Brugge. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft namelijk het nieuwe gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg klaar. Dat moet de nieuwe thuishaven van Cercle Brugge worden. Club Brugge blijft op de site Jan Breydel. (lees meer)

ANDERLECHT. Arnstad verlengt

De Noorse jeugdinternational Kristian Arnstad verlengt zijn verblijf bij RSC Anderlecht. De 17-jarige middenvelder zette vandaag zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2023. Hij kwam in september 2019 over van de Noorse eersteklasser Stabæk en speelt sinds dit seizoen bij de A-kern van RSCA. (lees meer)

CERCLE BRUGGE. Hazard niet in selectie, jonge Deman wel

Er werd gisteren pas in de late namiddag getraind. Nadien trok de groep op afzondering naar het Van der Valk-hotel in Oostkamp. ­Opvallende afwezige is Kylian Hazard, die niet geblesseerd is of geen corona heeft, maar gewoon naast de selectie valt. Ook Velkovski is er niet bij. Hij zit met corona in Bulgarije in afzondering. Een opvallende naam in de wedstrijdselectie is die van de jonge aanvaller Olivier Deman (20). Didillon, Marcelin, Taravel en Corryn zijn terug.

Dylan Van Haeren, uit de jeugdwerking en gewezen stagiair, krijgt zijn kans als assistent-videoanalist. Hij komt vast in dienst. (kv)

AA GENT. Sterkhouders timmeren aan terugweg

Door corona was het voor Wim De Decker gistermiddag nog in het duister tasten over de inzetbaarheid van zijn spelersgroep. Maar toch had de Gentse coach ook goed nieuws te melden: “Ik zie een gunstige evolutie bij Chakvetadze: hij geeft een scherpe, frisse indruk. Maar het is nu wel afwachten hoe hij mentaal reageert. Ook met Odjidja, die uitviel net voor de ­interlandbreak, gaat het goed. We wisten dat drie matchen in een week tijd een risico inhield na zijn blessure. Nu traint hij opnieuw voluit mee.” Laurent Depoitre viel eerder al uit tegen RC Genk en blijkt nog niet helemaal topfit. (ssg)

OH LEUVEN. Ngawa en De Norre opnieuw inzetbaar

Marc Brys kan bij OHL opnieuw een beroep doen op Pierre-Yves Ngawa en Casper De Norre (foto). Ze stonden enkele weken aan de zijlijn, maar zijn opnieuw fit en trainden deze week volledig mee. Aguemon doet ondertussen al spurtjes en mikt nog altijd op Nieuwjaar. Schuermans is vooral aan het fietsen. De prognose voor de centrale verdediger is dat hij rond de zomer weer kan voetballen. (mah)

ANTWERP. Gelin nog niet klaar

Naast Birger Verstraete, die “niet fit genoeg is”, ontbreekt ook Gelin, die uitgevallen is tijdens de wedstrijd op Anderlecht, nog in de wedstrijdselectie. Achterin is het dus aan Batubinsika om hem te vervangen. Benson, die de hele week kon trainen, zit wel weer in de kern. (dvd)

Foto: Photo News

KV MECHELEN. Vrancken moet puzzelen

Wie dacht dat KV na de corona-uitbraak op volle kracht de competitie zou hervatten, heeft het mis. Het wordt geteisterd door een plotse blessuregolf, waardoor coach Vrancken meerdere sterkhouders moet missen. Met De Camargo (scheurtje in kuitspier), Defour (kuit) en Engvall (knie) mist hij minstens drie steunpilaren tegen Zulte Waregem. Daar komt nog eens bij dat met Van Damme (voet) en Schoofs (knie) nóg twee sleutelfiguren twijfelachtig zijn. Zij ondergaan vandaag op training een ultieme test. Vrancken kreeg gisteren wel goed nieuws over de coronatests, die allemaal negatief waren. Ook Vranckx is weer de oude. (dige)

WAASLAND-BEVEREN. Gamboa en Albanese out, eerste selectie voor Faucher

Alexis Gamboa (foto) en Alessandro Albanese ondervinden hinder na een tik in de oefenmatch tegen OH Leuven. Het duo trainde gisteren individueel en zit niet in de wedstrijdselectie. Trainer Nicky Hayen heeft voor het eerst dit seizoen een plaatsje in zijn selectie voor spits Jordan Faucher. Djihad Bizimana was gisteren pas terug na interlandverplichtingen en trainde individueel in afwachting van het resultaat van zijn coronatest. (whb)

BEERSCHOT. Eerste training met volledige kern

Beerschot-coach Hernan Losada kon pas vrijdag voor het eerst trainen met zijn volledige selectie. Rapha Holzhauser en Yann Vorogovskiy sloten na de interlandbreak als laatsten terug aan bij de groep, de andere internationals pikten donderdag al aan. Vorogovskiy heeft er met drie interlands, meer dan 200 speelminuten en veel vlieguren een pittige periode op zitten en moet, net zoals na de vorige interlandbreak, mogelijk opnieuw tevreden zijn met een plaatsje op de bank. (sks)