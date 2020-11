Real Madrid ziet nu aanvaller Luka Jovic uitvallen met coronavirus, maar verwelkomt Eden Hazard opnieuw in selectie

Real Madrid-aanvaller Luka Jovic is besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn team vrijdag gemeld. Trainer Zinédine Zidane moet het zaterdag op de tiende speeldag van La Liga bij Villarreal dus stellen zonder de 22-jarige Serviër. De Fransman kan wel opnieuw rekenen op Eden Hazard.

Jovic, die afgelopen week met de Servische nationale ploeg actief was, gaat in isolatie en mag geen contact met ploeggenoten hebben tot hij weer negatief test. Het is niet het eerste coronageval bij Real. Eerder liepen Casemiro, Eden Hazard en Eder Militão al een besmetting op.

Hazard testte eerder deze week wel negatief en is dus weer speelklaar. Zidane nam hem dan ook op in de selectie voor het duel met Villarreal.

Real staat met zestien punten uit acht wedstrijden op de vierde plaats in de stand.