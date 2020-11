De Amerikaanse president Donald Trump zal zaterdag deelnemen aan de top van de G20, die via videoconferentie plaatsvindt. Dat heeft een Amerikaanse topfunctionaris gezegd.

De top zal onder meer focussen op de internationale samenwerking bij de bestrijding van het coronavirus. Aanvankelijk was de top gepland in de Saoedische hoofdstad Riyad, maar net die coronacrisis gooit roet in het eten. In maart hielden de leiders van de G20 ook al gesprekken via videoconferentie.