In verschillende steden wordt zondag geprotesteerd tegen geweld op vrouwen

De Soroptimisten Eeklo-Meetjesland vragen de komende weken aandacht voor geweld tegen vrouwen Foto: if

Brussel / Gent - Er is dringend nood aan een proactief, coherent, aanhoudend en correct begroot beleid dat efficiënt de strijd aangaat tegen alle vormen van geweld op vrouwen. Dat is de boodschap van het platform Mirabal op de internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen op 25 november. Zondag vindt al een reeks acties plaats in onder meer Brussel, Antwerpen en Gent.

Het platform Mirabal brengt vrouwenverenigingen, gespecialiseerde dienstverlening en middenveldorganisaties samen. Sinds 2017 organiseert het ieder jaar op 25 november een nationale manifestatie ter gelegenheid van de internationale dag tegen geweld op vrouwen. Zondag vinden verschillende acties plaats. Die zijn dit jaar gedecentraliseerd wegens de coronacrisis.

In Brussel komt om 12.30 uur een honderdtal mensen samen aan het centraal station, waar toespraken gehouden worden. Aan het Justitiepaleis zullen dan weer de namen van de vrouwen die vermoord zijn, gescandeerd worden. In Antwerpen vindt om 12.30 uur aan het Justitiepaleis ook een actie plaats en in Gent op de Vrijdagsmarkt.

De organisatie vraagt om ook online op te komen tegen geweld op vrouwen. Bedoeling is om foto’s te delen op Facebook, Twitter of Instagram waarin je een paars geschilderde hand opsteekt, met de hashtags #stopgeweldtegenvrouwen, #25november en #mirabalbelgium.

Ook op de Internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen zelf, op 25 november, vinden er kleine acties plaats in verschillende steden.

Volgens Mirabal is de problematiek van geweld op vrouwen pas echt duidelijk geworden tijdens de eerste lockdown. Concrete cijfers zijn er niet, maar “zowel in de openbare ruimte als in de privéomgeving en op sociale media nam het geweld op vrouwen toe”, klinkt het.