Vijf mensen sterven bij verschillende ontploffingen in centrum van Kaboel vlakbij ambassades

De Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdag opgeschrikt door een reeks zware ontploffingen die zich in het centrum hebben voorgedaan. Mortiergranaten hebben aan zeker vijf mensen het leven gekost en nog eens 21 anderen raakten gewond bij de aanval. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid gezegd.

De explosies deden zich voor in dichtbevolkte gebieden van de stad, onder andere in de buurt van de “groene zone”, een goed beveiligde buurt met verschillende officiële gebouwen en ambassades, en in een wijk in het noorden.

