Gerecht onderzoekt tiental euthanasie-cases

Gent - Het Leuvense gerecht voert onderzoek naar meerdere gevallen van euthanasie, die niet volgens de voorgeschreven procedure zouden zijn verlopen. Dat bevestigt het parket, zo schrijft De Standaard.

Het gerechtelijk onderzoek is al geruime tijd aan de gang. Het zou dus geen gevolg zijn van de media-aandacht voor het euthanasie­proces dat in januari in Gent plaatsvond. Het parket bevestigt, maar wil geen details geven: “Dat doen we pas als het onderzoek is afgerond, en de feiten wel of niet vastgesteld zijn”, luidde het.

Familieleden die in het kader van dit onderzoek door de gerechtelijke politie werden ondervraagd, hebben dat in een anonieme brief aan de krant gemeld. Volgens hen gaat het om meer dan tien dossiers. Ze waren tot voor de ondervraging niet op de hoogte.

De twee huisartsen die in de anonieme brief worden genoemd, werken samen in dezelfde praktijk. Ze willen niet reageren in de media.