65 procent woningen komt niet in aanmerking voor verlaagde btw sloop- en heropbouw blijkt uit analyse van Zuhal Demir (N-VA)

Slechts 35 tot 40 procent van de Vlaamse woningen komt in aanmerking voor de verlaagde btw op sloop- en heropbouw van de federale regering. Dat blijkt uit een eerste analyse van het Vlaamse Energieagentschap op vraag van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

De verlaging van het tarief naar 6 procent was aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord en werd begin deze maand goedgekeurd door de federale ministerraad. De gebouwen mogen een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 vierkante meter hebben en het moet gaan om een eigen en enige woning. Vandaag geldt enkel een verlaagde btw van 6 procent op sloop en heropbouw in 32 stedelijke gebieden.

Volgens Demir komt slechts een minderheid van de Vlaamse woningen in aanmerking. Ze wil dat de federale regering daarom de maatregel bijstuurt. “Je kan niet enerzijds zeggen dat je de Green Deal en de ‘renovation wave’ steunt, en anderzijds veel te beperkte maatregelen daarvoor voorstellen”, zegt ze. Dat Europa in de weg zou staan van een verdere btw-verlaging vindt ze onvoldoende als argument. “Waarom zouden we ons daarbij moeten neerleggen? Je moet natuurlijk intensieve inspanningen doen richting Europa vooraleer je weet dat iets onmogelijk is. Ik verwacht dat men ook Europees op tafel klopt, mijn steun daarvoor krijgen ze”, aldus Demir.