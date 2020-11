Coronacijfers blijven dalen: minder dan 4.000 nieuwe besmettingen, ook aantal overlijdens en ziekenhuisopnames neemt af

Tussen 11 en 17 november raakten in ons land elke dag gemiddeld 3.939,1 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling met 38 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal testten in België daarmee nu al 553.680 mensen positief op Covid-19. Dat blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Aantal besmettingen:

In diezelfde periode van 11 tot 17 november stierven gemiddeld elke dag 176,9 mensen, 13,8 procent minder in vergelijking met de periode daarvoor. Sinds de uitbraak van de pandemie bezweken in België 15.352 patiënten aan Covid-19.

Er liggen momenteel volgens de meest recente cijfers 5.418 mensen in het ziekenhuis (-4 procent), van wie 1.249 op intensieve zorgen (-3 procent). Tussen 14 en 20 november waren er elke dag gemiddeld 344,3 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is een daling met 29 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 17,5 procent.

Besmettingen per provincie: