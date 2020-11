Schade aan bovenleiding in Dendermonde is hersteld en dus kunnen treinen weer rijden

Dendermonde - De schade aan de bovenleiding in Dendermonde is volledig hersteld en het treinverkeer kan opnieuw hernemen tussen Dendermonde en Zele. Dat laat spoorwegnetbeheerder Infrabel zaterdag weten.

Het treinverkeer was sinds vrijdag 13 uur onderbroken tussen Lokeren en Dendermonde. Een torenkraan van een bouwwerf viel in Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde, op de sporen en beschadigde daarbij de bovenleiding. Er was veel schade en de herstellingen zouden vermoedelijk tot zondag duren, maar zijn dus een dag vroeger klaar.