Bart De Wever (N-VA) scherp over kernuitstap: “We worden in totale onzekerheid gestort, energieprijzen zullen stijgen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever biedt een wisselmeerderheid aan om de wet op kernenergie terug te draaien. Dat heeft hij gezegd in De ochtend op Radio 1. “Volledig gratis doe ik dat. Ik vraag er niets voor in ruil.” “Als we overstappen op gascentrales, zullen we de vervuilendste energieproducent worden na Polen. De prijzen zullen bovendien verhoogd worden voor consument en producent”.

“Dit is onverantwoord. Dit moeten we koste wat het kost vermijden.” Bart De Wever haalt scherp uit naar de geplande kernuitstap tegen 2025 van de Vivaldi-regering.

“Gascentrales die we in de plaats gaan bouwen zijn veertig keer vervuilender. En die zullen zwaar gesubsidieerd moeten worden. Maar zal Europa dat wel willen doen? We hebben exact nog vijf jaar. In 2025 zouden die centrales operationeel moeten zijn. Wel, dat is onmogelijk.”

Volgens de N-VA-voorzitter zal die uitstap ook zware gevolgen hebben voor Vlaanderen.

“Door naar gas over te schakelen krijgen we de meest vervuilende elektriciteitsproductie, na Polen. Bovendien zal die switch gepaard gaan met een enorme prijsverhoging voor de consument en de bedrijven.”

“We hebben de op één na grootste petrochemische cluster ter wereld. Die slorpt energie. Het gaat om bedrijven voor wie de prijs van energie cruciaal is. Als we ide kerncentrales over een paar jaar gaan sluiten, zullen we nog maar de helft van onze elektriciteit hebben. Ook de bevoorrading zal onder druk komen te staan.”

Bart De Wever biedt daarom een wisselmeerderheid aan om de wet op kernenergie terug te draaien. “Gratis, ik wil er niks voor in ruil om van deze kernuitstap af te stappen. De tweede grootste partij is ook pro kernenergie. Er liggen dus massa’s zetels te rapen. Deze waanzin moet stoppen. Want we worden in totale onzekerheid gestort in een regio die zwaar geïndustrialiseerd is en voor wie energie cruciaal is.”